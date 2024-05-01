Классический Toyota Land Cruiser превратили в шестиколесный пикап с пулеметом

Южноафриканская компания Armormax Defence, которая специализируется на создании бронированных автомобилей, анонсировала новый проект. Взяв за основу классический внедорожник Toyota Land Cruiser 79 Series, специалисты ателье превратили его в TAC-6 — за этим индексом скрывается шестиколёсный трёхосный пикап, который создавался для французского спецназа. Но теперь появилась и версия для гражданского рынка, которая вышла в свободную продажу.

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Land Cruiser 79 Series с 4,2-литровым двигателем V6 или 4,5-литровым двигателем V8 получает удлинённое шасси, под которое подкатывают третью ось и интегрируют вторую раздаточную коробку, обеспечивающую полный привод. Пикап оснащают специальными трёхкомпонентными приводными валами с использованием сверхпрочных компонентов Dana и листовыми рессорами. При необходимости может быть установлен лифт-кит на четыре дюйма, а грузоподъёмность пикапа заявлена на уровне четырёх тонн.

Ещё одним ключевым компонентом TAC-6 является трансмиссия. Изначально компания Armormax разработала шестиколёсный Land Cruiser с механической коробкой передач, но отказалась от него и решила перейти на автоматическую коробку передач. Компания ZF специально для TAC-6 сделала 8-ступенчатый «автомат» со специальной системой охлаждения, которая помогает в жаркую погоду и при движении с большой нагрузкой по глубокому песку.

Для машины со сдвоенной кабиной предложены баки объёмом до 560 литров, а для одинарной — 610 литров. Машину оснастили усиленными тормозами, колёсными дисками с бэдлоками, а за доплату предусмотрены баки для воды, система пожаротушения, два запасных колеса, а также ряд различных надстроек. Под спецназ предусмотрена установка пулемётной турели и бронезащита кабины по стандарту B6. Стоимость TAC-6 стартует с 81 500 долларов, а бронь добавляет ещё 67 850 долларов.