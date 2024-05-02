Dongfeng представила пикап, который оказался круче Tesla Cybertruck

В Китае дебютировал концепт пикапа Dongfeng. Это своеобразный ответ на американский Tesla Cybertruck.

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Пикап Илона Маска все-таки добрался до серийного производства в конце 2023 года и постепенно выходит на большие объемы. Пикап Dongfeng же пока имеет лишь статус концепта без какой-либо конкретики по появлению в "товарном" виде. Предполагаем, что Dongfeng решил изучить реакцию публики, получить обратную связь, а также просто заявить миру, что может не хуже, чем Tesla.

Подробностей о новинке, которую, к слову, назвали просто DFM Pickup, немного. Основная ставка была сделана на дизайн, в котором хоть и есть отсылки к Tesla Cybertruck, но при этом он имеет самобытность. Полосы между ДХО и фонарями могут служить табло для вывода надписей и каких-то несложных графических изображений. Двери пикапа открываются в противоположную друг другу сторону, при этом сохранена центральная стойка, что, скорее всего, является намеком на серийное будущее. В случае с демонстрационной версией грузовая часть автомобиля закрыта раскладывающимся тентом, который в сложенном виде образует покатую плоскость, ставшую главной причиной сравнения концепта с пикапом Tesla.

Салон выполнен в минималистичном ключе, но основные элементы очень массивные. По краям торпедо, большая часть которого представлена экранами, расположены захваты для удобства посадки. Отметим, что для этой же цели предусмотрена складывающаяся подножка. В спинки передних кресел, которые точно не являются эталоном "стройности", встроены экраны.

В основе автомобиля лежит шасси типа скейтборд со встроенной в днище батареей. Силовая установка - электрическая. Сколько двигателей, не уточняется, однако выходная мощность известна - 1305 л.с. Это делает концепт мощнее, чем флагманский трехмоторный Cyberbeast мощностью 845 л.с.

Запустит ли Dongfeng пикап в серийное производство, пока неизвестно, но, глядя на монструозный M-Hero, который продается в России официально, можно уверенно сказать: при запросе рынка модель точно появится у дилеров.