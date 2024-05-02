Парк такси в России стремительно стареет

Обновление парка теперь идёт более низкими темпами, чем прежде. В регионах средний возраст машин уже превысил пять лет. Данный процесс приводит к снижению качества предоставляемых услуг и негативно влияет на безопасность перевозок.

На проблему старения отечественного парка такси обратила внимание «Парламентская газета». По данным источника, год назад средний возраст машин в региональных парках такси составлял около трёх–пяти лет, а теперь перевалил за пять лет. Глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова заявила об этом в обращении на имя помощника президента Игоря Левитина. Перевозчики просят власти разработать программы поддержки бизнеса.

Согласно результатам собственного исследования Совета по такси, в Москве год назад средний возраст машин такси составлял 2,7 года, а сейчас – 3,5 года. В регионах ситуация ещё хуже. Перевозчики продляют сроки эксплуатации транспортных средств из-за подорожания автомобилей на 30–80% за последние два года.

Специалисты считают, что в ближайшее время комфорт поездок на такси начнёт снижаться, безопасность также будет падать. Использование подержанных автомобилей экономически невыгодно из-за отсутствия запчастей.

«Мы считаем, что развитие отечественного автомобилестроения – важно, но при этом рынок должен получать надёжные и современные автомобили по средней стоимости, чтобы такси оставалось доступным видом транспорта», – считает Зарипова.

Покупать новые машины в 2024 году планируют только 38% из 170 опрошенных представителей таксопарков. 29% точно не будут приобретать новую технику. Всего для обновления парка такси в год требуется 40–50 тысяч новых автомобилей. Дефицит машин всех классов оценивается в 21%.