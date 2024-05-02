Эксперты перечислили самые бюджетные автомобили в России

Портал «Автоновости дня» опубликовал список из 10 моделей, которые можно купить в России по цене от 700 тыс. до 1,7 млн рублей. Так, самым бюджетным предложением в нашей стране является Lada Granta, базовая стоимость которой составляет 699 900 рублей. За эти деньги покупатели получают 1,6-литровый двигатель, пятиступенчатую «механику», электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей и боковые зеркала с обогревом и электрорегулировкой.

Вторую и третью строчки занимают варианты Lada Niva. Версию Legend можно купить за 829 900 рублей. Самый дешёвый новый внедорожник в России оснащается 1,7-литровым 83-сильным двигателем, который работает в паре с пятиступенчатой «механикой». В базовое оснащение внедорожника входят электростеклоподъемники, крепления для детских сидений ISOFIX и аудиоподготовка. Версия Travel продаётся за 1 198 900 рублей. В движение он приводится 80-сильным бензиновым двигателем объёмом 1,7 литра, работающим в паре с пятиступенчатой «механикой». Также автомобиль оснащён боковыми зеркалами с обогревом и электроприводом, 15-дюймовыми стальными колесными дисками и аудиоподготовкой.

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Четвёртое место занимает ещё одна модель АвтоВАЗА — Lada Vesta за 1 459 900 рублей. Её базовая силовая установка состоит из 90-сильного бензинового мотора и пятиступенчатой МКПП.

Пятёрку замыкает внедорожник УАЗ «Хантер» по цене 1 390 000 рублей без учёта доставки до дилерского центра, которая обойдется ещё в 50 тыс. рублей.

Кроме того, в список также вошли китайский кроссовер Livan X3 Pro за 1 559 000 рублей с учётом прямой выгоды, отечественный УАЗ «Патриот» за 1 530 000 рублей, «Москвич 3» (1 590 000 рублей), УАЗ «Пикап» (1 555 000 рублей), Changan Alsvin (1 650 000 рублей) и JAC JS3 (1 699 000 рублей).