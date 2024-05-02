Lada Granta возглавила рейтинг самых доступных автомобилей в России

Эксперты портала Carsweek подготовили рейтинг самых доступных новых автомобилей, которые продаются на российском рынке. На 1 мая 2024 года самым дешевым автомобилем в России стала Lada Granta.

Стоимость автомобиля Lada Granta в комплектации Sntandart составляет 699 900 рублей. За эти деньги АвтоВАЗ предлагает модификацию с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач. Второе место в рейтинге досталось Lada Niva Legend за 820 900 рублей. Это самый доступный новый внедорожник в России.

Автомобиль оснащается двигателем рабочим объемом 1,7 литра на 83 л.с., механической коробкой передач и системой полного привода. Третье место в рейтинге самых доступных новых автомобилей в РФ занял Lada Niva Travel, которую можно купить по цене 1 198 900 рублей. Далее в списке самых дешевых новых машин идут Lada Vesta за 1 239 900 рублей, УАЗ «Хантер» за 1 425 000 рублей, Changan Alsvin за 1 570 000 рублей, УАЗ «Патриот», Livan X3 Pro за 1 672 000 рублей, Chery Tiggo 4 Pro за 1 720 000 рублей, Chevrolet Spark за 1780 000 рублей.