Эксперты рассказали, как безопасно покупать подержанные автомобили

Средняя стоимость б/у автомобиля в марте составила 1,4 млн рублей. А наибольшим спросом пользуются относительно «свежие» машины стоимостью 2−4 млн рублей. Опрошенные журналистами издания SPEEDME эксперты рассказали о безопасных способах передачи денег во время заключения сделки, чтобы минимизировать риски мошенничества.

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Самым безопасным способом был назван банковский перевод. Этот метод позволяет получить официальное подтверждение транзакции, которое может служить доказательством в случае возникновения спорных моментов.

Ещё один надёжный способ — воспользоваться специализированным сервисом, например, «Автокод» и «Сбербан Онлайн», они предлагают услугу безопасной сделки. Сервисы удерживают деньги на защищенном счету до момента передачи автомобиля покупателю.

Оплата наличными считается менее безопасным способом оплаты, но он остаётся одним из самых популярных из-за своей простоты. Эксперты советуют передавать деньги в присутствии нотариуса, который может заверить сделку и подтвердить передачу, или проводить оплату в банке.

Использование эскроу-счета — ещё один надёжный способ для обеих сторон сделки. На специальном счёте в банке временно хранятся средства до выполнения условий сделки обеими сторонами.

Если покупка осуществляется через компанию, то специалисты рекомендуют воспользоваться безопасными методами оплаты через корпоративный банковский счет юрлица.