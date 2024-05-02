«Спрос вырос вместе с ценами»: Как развивается отечественный автопром

Отечественные автомобили намного дешевле иностранных, и это способствует увеличению внутреннего спроса, сообщил НСН Леонид Ольшанский.

Поддержка отечественного автопрома стала дополнительным стимулом для повышения спроса на машины в 2024 года. Об этом в беседе с НСН рассказал вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.

По данным Минпромторга, в апреле 2024 года продажи новых легковых автомобилей в годовом выражении выросли на 80%, до 136 тысяч штук. Лидерами продаж стали Lada Granta, Lada Vesta, Haval Jolion, Lada Niva и Geely Monjaro. При этом рынок легких коммерческих автомобилей в апреле вырос на 43%, до 11,6 тысячи штук, автобусов - на 52%, до 2,2 тысячи штук. По словам Ольшанского, тенденцию можно объяснить наращиванием выпуска отечественных автомобилей.

«Этот вопрос связан с позицией президента и необходимостью поддержать отечественного производителя, выпускать отечественные машины. У нас в гараж Госдумы прибыла Lada Vesta, многие депутаты уже на ней ездят. В различных структурах львиная доля российский машин. Отечественные автомобили намного дешевле иностранных, поскольку их не нужно вести через границу, не надо платить таможенную пошлину. По моим убеждениям, выпуск российских машин повысил спрос, при этом автомобили не подешевели», - заявил он.

Как добавил собеседник НСН, с учетом повышения цен, обслуживание автомобилей в годовом выражении тоже подорожало.

«Обслуживание абсолютно всех машин подорожало: сама машина дороже, соответственно запчасти тоже дороже. При ремонте 70-80% денег, что платит водитель, - сама деталь. Еще 20-30% - зарплата механика. Поэтому и дорожает обслуживание. В сравнении с прошлым годом оно в среднем выросло на 10-20%», - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что продажи компании «АвтоВАЗ» в России в апреле текущего года увеличились на 64,8% в годовом выражении, до 45,5 тысячи единиц — рекордного показателя с 2012 года. Всего за четыре месяца было продано 1 882 коммерческих авто Lada — на 75,6% больше, чем за аналогичный период в 2023 году, передает «Радиоточка НСН».