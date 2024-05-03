Автомобилистам рекомендовали полировать фары луком

Фары автомобиля стоит протирать репчатым луком. Такой необычный, но крайне рабочий совет автомобилистам дали эксперты издания «БелНовости».

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Дело в том, что в состав лука входят компоненты, которые хорошо справляются с растворением стойких загрязнений. Для очищения светотехники нужно разрезать луковицу пополам и обработать срезом грязную фару. В результате грязь смягчится, после чего можно будет удалить ее с помощью обычной ткани из микрофибры.

Примечательно, что лук помогает эффективно убирать загрязнения, не повреждая при этом технику, говорится в статье.

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