Россиянам рассказали, как правильно выбрать подержанный Ford Explorer

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал, как правильно выбрать подержанный автомобиль Ford Explorer пятого поколения за 2 млн рублей.

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Так, по его словам, Ford Explorer за 2 млн рублей это будет автомобиль возрастом 9-11 лет с пробегом в том числе и до 150 тыс. километров. Оптимальным вариантом станет машина с атмосферным мотором 3.5 л (249, 294, 360 л.с.). Слабые места – натяжитель цепи ГРМ и водяная помпа.

По словам эксперта, автоматическая коробка надежна, переборка возможна на 200–250 тыс. километров. Муфта Haldex также служит долго.

Основной источник мелких поломок, это электроника. Чаще всего выходят из строя климат-контроль и ассистент парковки.

Россияне пересаживаются с немецкого "премиума" на китайский

До этого стало известно, что в Европе начались продажи китайских автомобилей Xpeng G6. Дилеры марки в Нидерландах, Норвегии, Дании и Швеции открыли предзаказ на Xpeng G6. В частности, в Норвегии автомобиль будет стоить 410 тыс.норвежских крон (3,5 млн рублей по курсу на момент публикации). В прошлом году официальные представители Xpeng также объявили о планах выйти на рынок Великобритании, Германии и Франции.