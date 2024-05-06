Исследование показало рост цен на новые автомобили в России

Цены на новые легковые автомобили в России в апреле вновь начали повышаться, тогда как машины с пробегом продолжили дешеветь третий месяц подряд. Об этом говорится в исследовании сервиса "Авто.ру оценка", материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

Так, по итогам апреля средняя стоимость нового автомобиля вернулась на уровень февраля: по сравнению с мартом этого года цена выросла на 2,5%, до 3,63 млн рублей. Больше всего в цене прибавили японские и южнокорейские автомобили. Лидером по росту стоимости стал внедорожник Mitsubishi Outlander, который стал дороже на 6,5% и теперь продается в среднем за 3,7 млн рублей. На 6% подорожали седаны Hyundai Solaris (до 2,5 млн рублей) и Mazda 6 (до 4,1 млн рублей), а также электрокроссовер Hongqi E-HS9 (до 10 млн рублей).

У нескольких моделей в апреле, напротив, зафиксировано снижение цены. В основном это коснулось китайских автомобилей: Chery Arrizo 8 (-9,1%, до 3,1 млн рублей), Voyah Free (-8,5%, до 6,3 млн рублей), Hongqi HS5 (-7%, до 4,6 млн рублей). Отечественный "Москвич 3" стал дешевле на 4,4%, теперь в среднем его цена составляет 2 млн рублей.

Что касается автомобилей с пробегом, то их средняя цена в апреле снизилась на 2%, составив 2,07 млн рублей. Больше всего подешевели модели Range Rover Velar (на 4%) и Range Rover 3-го поколения (на 3,5%) - средняя стоимость составила 5,1 млн и 2,3 млн рублей соответственно. В бюджетном сегменте цена упала на такие модели, как Skoda Yeti первого поколения (до 967 тыс. рублей), УАЗ Patriot (до 1,45 млн рублей) и Lada Largus (до 985 тыс. рублей).

При этом самой подорожавшей моделью стал Mercedes-Benz S-Class W221, цена которого выросла на 3,3% и к концу месяца составила почти 2,3 млн рублей. Стали дороже минивэн Kia Carnival и хэтчбек Volkswagen Golf 7-го поколения: цена первого выросла на 3%, до 3,3 млн рублей, а цена второго - на 2,6%, до 1,3 млн рублей.

Аналитики сервиса "Авто.ру оценка" исследовали средние цены новых машин и автомобилей с пробегом возрастом до 15 лет.