Названы четыре признака скорого отказа тормозов автомобиля

Российским водителям необходимо проверить состояние тормозных колодок перед наступлением летнего сезона, поскольку после зимы и весны они могут находиться в неисправном состоянии. Таким мнением поделился собственник автосервиса Fit Service в Москве Алексей Щиголев. Газета.Ru

По словам эксперта, зимой водители активнее жмут на тормоза из-за того, что на дорогах очень скользко. Весной а дорогах много воды и грязи, а снег тает вперемешку с остатками реагентов. Эта смесь попадает на автомобили. После зимы и весны вероятность износа колодок достаточно велика. Российская газета

Щиголев перечислил 4 основных признака неисправных тормозных колодок. Во-первых, машина теряет тормозной эффект. Автомобиль замедляется медленнее и дольше. Это может свидетельствовать о проблемах с тормозными колодками. Во-вторых, могут возникать посторонние звуки и шумы. Может появляться скрип, скрежет или стуки во время торможения. Эти звуки могут указывать на изношенные или поврежденные колодки. В-третьих, на проблемы с тормозами могут указывать вибрация в педали тормоза или руле во время торможения. В-четвертых, толщина тормозных колодок должна быть не менее 3 мм. Если колодки изношены до минимальной толщины, то их необходимо заменить как можно скорее. Южный автомобиль