Эксперты рассказали, как водителю получить предупреждение вместо штрафа

Эксперты в беседе с изданием Autonews рассказали, как автомобилисту получить предупреждение вместо штрафа.

Ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала отметил, что при назначении наказания сотрудник должен учесть обстоятельства, смягчающие ответственность и отягчающие. Нужно учесть характер нарушения, личность нарушителя и его материальное положение, подчеркнул собеседник.

По словам юриста, если водитель с умыслом или без нарушает ПДД и становится объектом внимания сотрудников ГИБДД, то автомобилисту следует без агрессии уточнить у инспектора, в чем суть совершенного нарушения.

Можно в момент остановки позвонить юристу и проконсультироваться или перечитать ПДД, заявил эксперт.

«Это необходимо, если гражданин не знает ПДД и сомневается в том, что ему вменяет сотрудник ГИБДД. Если же сомнений нет, то следует честно сказать сотруднику ГИБДД, что вы понимаете свое нарушение и сожалеете об этом. Следует вспомнить о вышеуказанных смягчающих обстоятельствах и напомнить об этом должностному лицу», — заявил специалист.

Сообщить инспектору следует все, что влияет на личный, либо семейный бюджет, отметил Мацала.

Штрафы для автомобилистов хотят увеличить

Капитан полиции в отставке и руководитель профессионального сообщества «Подслушано у ДПС» Валентин Ильинов рекомендует не грубить инспектору, вежливо попросить его о возможности получить предупреждение, а не штраф.

Ранее в МВД подтвердили оформление штрафов с камер за непристегнутых пассажиров.