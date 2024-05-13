Этот Peterbilt 389 продаётся по цене Ferrari Purosangue

Седельные тягачи с дневными кабинами практически всегда дешевле вариантов со спальниками. Но это до тех пор, пока владелец не отвозит его какую-нибудь специализированную мастерскую на доработки.

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В качестве примера можно привести этот Peterbilt 389 Day Cab 2023 года, который после установки огромного спального отсека продают за 409 900 долларов (~37,5 млн рублей), что примерно столько же, сколько вы заплатили бы сегодня за новый кроссовер Ferrari Purosangue.

Peterbilt 389 является преемником чрезвычайно популярной модели 379. Его выпуск начался в 2007 году.

389-й легко отличить по модернизированным фарам и более длинному капоту. Peterbilt 389 на самом деле имеет самый длинный капот, когда-либо использованный на дорожном Peterbilt. Просто забавный факт для вас.

А теперь давайте поближе взглянем на этот черный Peterbilt 389. Кроме огромного спального отсека он получил множество хромированных вставок, два 26-дюймовых топливных баков, пневмоподвеску и удлинённую до 9 метров колёсную базу.

В кабине можно найти кожаные сиденья водителя и пассажира, спутниковую навигацию, кондиционер и цифровой дисплей водителя, а также множество других современных удобств.

Но самое интересное происходит сзади. Спальный отсек длиной 4,26 метра включает полностью оборудованную кухню, туалет и огромная двухместная кровать.

А ещё есть раковина, микроволновая печь, большой холодильник, туалет с душем и даже телевизор с плоским экраном для просмотра любимых фильмов.

В любом случае, вы можете легко жить в этом Peterbilt круглогодично.

Под капотом находится шестицилиндровый дизель Cummins X15 с турбонаддувом, который развивает более 500 лошадиных сил и 2237 Нм крутящего момента, работая в паре с 18-ступенчатой коробкой передач.