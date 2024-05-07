Автоэксперты дали пять рекомендаций для поездок в темное время суток

Автомобилисты массово устремились в другие регионы, на дачу или за город. Такие поездки - особенно на дальние расстояния - часто выпадают на ночь или поздний вечер, но далеко не каждому комфортно садиться за руль в отсутствие естественного освещения. Эксперты "СберАвто", сервиса для покупки и продажи авто, поделились с "Российской газетой" советами, как сделать поездки в темное время суток максимально спокойными и безопасными.

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Рекомендация №1: "нет" грязным поверхностям

Перед ночной поездкой важно убедиться, что стекла, внешние зеркала и фары авто находятся в идеально чистом состоянии. Особенно это актуально для многочасовых поездок, которые начались еще днем - за время движения поверхности могли сильно испачкаться, но поскольку загрязнения накапливались долгое время, они незаметны водителю.

Лучше всего очистить их специальным средством для мытья окон и зеркал, однако если его нет под рукой, подойдут антибактериальные влажные салфетки, антисептик для рук или даже обычная газированная вода. Главное - вытереть стекло насухо микрофибровым полотенцем, чтобы не оставить разводов. Причем лучше сначала сухой микрофиброй протереть лобовое стекло изнутри, а затем уже вытереть смоченные поверхности снаружи.

Рекомендация №2: уверенность в осветительных приборах

Перед любой поездкой, и в особенности той, которая состоится ночью, важно проверить качество работы световых приборов. Со временем отражатели линзованных фар выгорают, рассеиватели мутнеют, а заводские настройки угла и направления светового потока сбиваются. Перед дорогой лучше посетить автосервис, проверить эти показатели и привести их в норму.

Рекомендация №3: в темноте свои правила

В темное время суток важно помнить не только о грамотном обгоне и перестроении, но и о выборе комфортной скорости движения. Лучше не приближаться к максимально допустимым значениям, даже если дороги пустые. Рекомендуемая скорость при поездке с фарами ближнего света - 50 км/ч, а с фарами дальнего - 90 км/ч.

При обгоне или перестроении также необходимо быть начеку: в темноте расстояние до объектов визуально увеличивается. Кроме того, важно точно оценивать, какой транспорт движется навстречу, даже если водитель не собирается идти на обгон. Если вдалеке виднеется силуэт, напоминающий грузовик или фуру, стоит увеличить боковой интервал со встречной полосой движения, чтобы не столкнуться с кузовом, выходящим за габариты кабины.

Рекомендация №4: да будет свет

В темноте рефлекторно хочется включить фары дальнего света, но не во всех случаях это стоит делать. Причем этот вопрос изучается еще в автошколе, но по пути всегда можно встретить одного-двоих автолюбителей, игнорирующих установленные правила. Приглушать огни необходимо как при встречном разъезде (не менее чем за 150 м до машины), так и при движении за попутным авто. Ярко горящие фары способны ослепить водителя в обоих случаях, напрямую или через зеркало заднего вида. Кроме того, дальний свет не потребуется в населенных пунктах на освещенных участках дороги.

Рекомендация №5: бодрость - залог безопасности

Уснуть во время движения - один из главных страхов в ночном путешествии. Перед поездкой важно как следует отдохнуть и выспаться. Помимо этого, можно: