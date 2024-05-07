Что делать, если залили некачественное топливо

Директор департамента сервиса и запасных частей "Авилон Geely" Андрей Борисов рассказал "Российской газете", что делать, если вам залили некачественный бензин на АЗС.

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"В данном случае рекомендую вызвать эвакуатор и доставить автомобиль в автосервис. Первым делом специалисты сольют некачественное топливо. Затем, чтобы удалить его остатки, необходимо провести промывку топливного бака, топливопроводов и других компонентов. Нередко в подобной ситуации требуется замена топливного фильтра на новый, так как загрязненный фильтр усугубляет проблемы. И, конечно, важно в такой ситуации провести диагностику (и при необходимости - ремонт) самого двигателя. В целом не рекомендую пытаться самостоятельно устранять те или иные неисправности, связанные с некачественным топливом. Обращение к квалифицированным специалистам поможет минимизировать ущерб и предотвратить дорогостоящий ремонт в будущем", - отметил специалист.

Ранее эксперт Стрельбицкий рассказал о том, какие признаки после заправки автомобиля на АЗС могут говорить о некачественном топливе.