Юрист напомнил о штрафах за пересечение прерывистой линии

Водителям в ряде случаев запрещено пересекать прерывистую линию. Подобное нарушение ПДД влечет за собой штраф. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Петра Гусятникова.

По словам эксперта, при движении обращать внимание нужно как на дорожную разметку, так и на знаки. Как уточнил собеседник, если на перекрестке есть прерывистая линия и знак «Движение прямо» или «Разворот запрещен», пересекать прерывистую линию нельзя.

Водителю будет выписан штраф в 500 рублей за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, отметил юрист.

По его словам, поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, влечет штраф от 1 до 1,5 тысяч рублей.

Ранее эксперты в беседе с изданием Autonews рассказали, как автомобилисту получить предупреждение вместо штрафа. В частности, по их словам, сообщить инспектору следует все, что влияет на личный, либо семейный бюджет.