Топ 10 летних шин для легковых автомобилей

Как долго бы не длилась российская зима, но и она наконец-то заканчивается. С приходом весны мы сталкиваемся с необходимостью покупки летних шин для своего авто.

Рассказываем, как выбрать лучшую резину на лето, а также предлагаем рейтинг летних шин с ценами и фото.

Когда менять зимнюю резину на летнюю

Правила, которые должен соблюдать водитель в вопросе «переобувания» машины, содержатся в Техрегламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»:

На зимней резине нельзя передвигаться с июня по август.

На летних шинах запрещается ездить с декабря и до конца февраля.

На всесезонных покрышках, «липучках» в народе, можно ездить круглый год.

Затягивать смену зимней резины на летние покрышки до июня не стоит: уже в апреле на всей территории нашей страны устанавливается теплая погода, а снег и лед сходят с дорог. Но если погода в межсезонье может преподнести неожиданный «сюрприз» в виде снега и ледяного дождя, необходимо оставлять зимнюю резину на период, пока дороги вновь не станут чистыми и сухими.

Если вы вовремя не поменяете зимнюю резину и продолжите ездить на ней летом, вас могут оштрафовать на 500 рублей по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ. В первые 20 дней на штраф действует скидка 50%. Оплатить штрафы по номеру постановления, СТС, прав или авто можно через сервис «Автокод Штрафы».

После проведения операции банковская выписка придет на е-мейл, а данные будет переданы в ГИБДД.

Как выбирать летние покрышки

При выборе летних шин для машины учитывайте характеристики покрышек.

Три величины – длина, ширина и высота покрышек

Эти параметры указаны в руководстве пользователя. Если вы решите обойти рекомендации и использовать покрышки, которые не соответствуют рекомендованным, по закону это будет считаться как внесение изменений в конструкцию ТС и потребует согласования с ГИБДД. Статья 12.5 КоАП гласит о том, что установка неподходящих шин наказывается штрафом в 500 рублей. Если продолжите эксплуатировать авто с неподходящей резиной, сотрудники ГИБДД вправе приостановить регистрацию ТС.

Рисунок протектора

Рисунок протектора летних шин бывает симметричным или асимметричным. Асимметричные покрышки имеют две половинки, и обе выполняют свои задачи. При покупке таких покрышек следует учитывать маркировку:

Inside – внутренняя сторона;

Outside – внешняя сторона.

Некоторые покрышки могут быть промаркированы как Left и Right, что указывает на их предназначение – для левых либо правых колес. Направленные шины обычно имеют стрелку и надпись Rotation, указывающую на направление вращения.

Индекс скорости

Эта характеристика определяет наибольшую скорость, при которой резина обеспечивает эффективное сцепление с дорожным покрытием. Этот индекс обозначается латинской буквой.

Чем ближе буква к концу алфавита, тем выше максимальная скорость, например:

S – 180 км/ч;

T – 190 км/ч;

Y – 300 км/ч;

Z или ZR – свыше 240 км/ч.

Индекс нагрузки

Данный параметр определяет максимальную нагрузку, которую резина может выдержать при определенной скорости и давлении воздуха. Поэтому при покупке шины необходимо сопоставлять этот параметр с рекомендациями производителя авто, например, шина с индексом 70 может выдержать 335 кг, с индексом 75 – 387 кг, с индексом 80 – 450 кг.

Какая летняя резина лучше: топ-10 летних шин

На рынке представлено немало летней резины, и с каждым годом появляется все больше новых брендов и новых моделей. Что же присмотреть для себя? Какие можно купить летние шины? Вот наша подборка лучших летних покрышек.

Gislaved PremiumControl

Цена за 1 колесо – 4500-8000 рублей

Индекс скорости – H (210 км/ч)

Индекс нагрузки – 91 (615 кг)

Открывает наш рейтинг летних покрышек модель Gislaved PremiumControl. Рисунок протектора способствует максимальному контакту с покрытием, что обеспечивает сильную сцепку и отличное торможение на влажной автодороге. Покрышки акустически комфортные, при езде отсутствует гул. Плечевые блоки с трехмерными кромками сводят к нулю риск деформации шины.

Минусы покрышек Gislaved PremiumControl – ощутимая вибрация на больших скоростях и мягкие боковины.

Dunlop SP Touring R1

Цена за 1 колесо – 4500-7000 рублей

Индекс скорости – T (190 км/ч)

Индекс нагрузки – 91 (615 кг)

Шины Dunlop SP Touring R1 славятся долговечностью и хорошей управляемостью на сухом и влажном асфальте. Еще одна отличительная черта покрышек – «округлый» профиль, который помогает смягчить удар и обеспечивает равномерную деформацию колеса при износе. Из минусов: автолюбители недовольны курсовой устойчивостью резины.

Ikon Tyres Autograph Aqua 3

Цена за 1 колесо – 6000-12000 рублей

Индекс скорости – W (270 км/ч)

Индекс нагрузки – 96 (710 кг)

Шины от производителя Ikon – это уже привычные для нас шины Nokian. Плюсы таких покрышек – короткий тормозной путь и предотвращение аквапланирования. Также водители указывают на отсутствие лишнего шума даже на неровных автодорогах.

Недостаток резины – излишняя тряска при езде на повышенной скорости, а также большой расход топлива.

Pirelli P7 Cinturato

Цена за 1 колесо – 7000-17000 рублей

Индекс скорости – V (240 км/ч)

Индекс нагрузки – 91 (615 кг)

Пятую строчку нашего рейтинга летних шин занимают туристические покрышки премиум-класса, изготовленные для спортивных купе и седанов. Эту резину особенно оценят любители скоростной езды.

Улучшенный рисунок протектора шины способствует комфортной езде, снижает риск аквапланирования и минимизирует уровень шума в салоне благодаря использованию звукопоглощающего материала во внутреннем слое шины. Однако и у этого типа резины есть недостатки такие, как мягкая боковина и нестабильное поведение автомобиля на колее и грунтовых дорогах

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Yokohama Bluearth ES32

Цена за 1 колесо – 3000-4000 рублей

Индекс скорости – Н (210 км/ч)

Индекс нагрузки – 82 (max 475 кг)

Yokohama Bluearth ES32 – шины из бюджетной категории. Водители отмечают у них хорошую износостойкость и среднюю жесткость. Покрышки имеют высокие стабилизационные свойства, что предотвращает большой расход топлива. Из минусов – в рисунок протектора может забиваться грязь и мелкий щебень, на асфальте машина будет «цокать». Также у водителей есть нарекания на мягкую боковину.

Bridgestone Turanza T005

Цена за 1 колесо – 7000-15000 рублей

Индекс скорости – T (190 км/ч)

Индекс нагрузки – 88 (max 560 кг)

У этих шин отличные ходовые качества при резких поворотах и эффективное торможение. А еще среди преимуществ – экономичный расход топлива, сбалансированный и интересный рисунок протектора. К недостаткам можно отнести плохую управляемость при попадании в колею.

Vittos VSU01 SPORTmacro

Цена за 1 колесо – 6300-11000 рублей

Индекс скорости – W (270 км/ч)

Индекс нагрузки – 93 (650 кг)

Шины Vittos VSU01 SPORTmacro отлично держат и сухую, и влажную дорогу. Также они хорошо ведут себя в колее, без сносов на поворотах и обеспечивают уверенное управление даже при резких маневрах. Помимо этого, они не создают лишний шум, способствуют стабильному сопротивлению аквапланированию. Недостаток модели – большой расход топлива.

Viatti Strada 2 V-134

Цена за 1 колесо – 3000-5000 рублей

Индекс скорости – H (max 210 км/ч)

Индекс нагрузки – 86 (max 530 кг)

Эти легковые летние шины изготовлены в России. Их преимущества – хорошая управляемость на сухой дороге и плавный ход. Из недостатков, как и ожидается у шин недорогого сегмента, можно отметить лишний шум и увеличенный тормозной путь. Неровная дорога и мокрая трава для этих шин не подходят.

Белшина Artmotion

Цена за 1 колесо – 2500-5000 рублей

Индекс скорости – H (max 210 км/ч)

Индекс нагрузки – 84 (max 500 кг)

Закрывает топ летних шин модель от белорусского производителя. Эти летние покрышки для авто неплохо держат неровности дороги и имеют хорошую управляемость на сухой дороге. Насчет акустической комфортности мнения водителей расходятся: кто-то считает резину тихой, а кто-то, наоборот, – шумной. Также автолюбители отмечают «дубовость» шин – кому-то это не мешает, а кто-то относит этот пункт к недостаткам.

Соблюдая инструкцию и ориентируясь на все вышеперечисленные характеристики, вы сможете выбрать для себя лучшую резину на лето для своего автомобиля.

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