Эксперт назвал вредные для кондиционера в авто факторы

Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов предупредил, что система кондиционирования авто может сломаться из-за переработок и загрязнения пухом и пыльцой. Об этом он рассказал «Известиям».

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Соколов отметил, что весной и летом, в период активного цветения, системе охлаждения могут навредить пыль и пыльца, пух, лепестки и мелкие насекомые. Все это забивает отверстия механизмов и затрудняет их работу, предупредил он.

В летнюю жару многие водители вообще не выключают кондиционеры в своих машинах, из-за этого климатические системы работают на износ.

Основной проблемой автомобильных кондиционеров эксперт назвал перегрев, связанный с различными неисправностями деталей и механизмов. Одна из распространенных причин - повреждения компрессора, отвечающего за циркуляцию охлажденного воздуха в салоне. Кроме того, радиатор кондиционера может забиваться разными загрязнителями.

Соколов отметил, что радиатор кондиционера чаще всего размещают перед радиатором двигателя. В результате неисправность кондиционера может привести к перегреву и поломке мотора.

Эксперт добавил, что исправность термостата зависит от качества охлаждающей жидкости и состояния системы охлаждения. Он подчеркнул, что из-за повреждений шлангов может произойти утечка охлаждающей жидкости.

«Газета.ру» ранее рассказала об основных признаках скорой поломки коробки передач. Опрошенные изданием эксперты назвали главным тревожным сигналом рывки при включении передач. Их можно почувствовать, даже когда авто стоит на месте и водитель переводит рукоятку в положение D, чтобы начать поездку.