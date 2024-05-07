Эксперт рассказал об опасности электросамоката во время дождя

Преподаватель МИРЭА Василий Шутов рассказал, что поездка на электросамокате в дождь с грозой опасна не только из-за возможных поломок, но и из-за молний. Об этом сообщает Life.

Шутов объяснил, что в дождливую погоду в первую очередь серьезно падает сцепление самоката с дорогой - он становится менее управляемым. Кроме того, если нарушена заводская гидроизоляция, влага может привести к поломке электросамоката. Если такой самокат промок, его необходимо просушить перед использованием.

Эксперт подчеркнул, что в некоторых случаях электросамокат может притягивать молнии. В прошлом году в Коломне женщина попала в больницу с ожогами ступней из-за молнии, попавшей в ее самокат. Шутов заявил, что во время грозы к самокату вообще не стоит подходить близко, также нельзя придерживать его руками.

Эксперт добавил, что в грозу нельзя ставить электросамокат на зарядку.

Прошлой осенью в управлении ГИБДД по Москве предложили ограничить скорость движения электросамокатов 20-ю километрами в час, а также запретить ездить на электросамокатах несовершеннолетним. В ГИБДД сообщили, что за десять месяцев 2023 года в городе произошло около 300 ДТП на «средствах индивидуальной мобильности» (к ним относятся и электросамокаты) с участием подростков.