6 примеров успешного сотрудничества двух автомобильных брендов

Чаще всего сотрудничество двух разных брендов приводит к выпуску одинаковых автомобилей с разной внешностью и логотипами. Например, Peugeot Boxer, Fiat Ducato и Citroen Jumper. Или Renault Duster и Nissan Terrano. По той же схеме созданы Skoda Rapid и Seat Toledo. Бывают и другие результаты, когда производители совместно производят силовые агрегаты, и тогда на свет появляются BMW с ломучими двигателями Peugeot. Но существует множество примеров совместной работы над созданием прекрасных машин.

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Недавно модель SLR McLaren отметила своё 20-летие. Супер-GT впервые появился в виде концепт-кара в 1999 году. После четырёх лет совместной разработки Mercedes и McLaren модель SLR была официально представлена в качестве серийного автомобиля на Франкфуртском автосалоне 2003 года. Успех автомобиля во многом принадлежал успешному сотрудничеству двух производителей в Формуле-1 в конце 1990-х и начале 2000-х годов.

В этой коллаборации Mercedes-Benz разрабатывал дизайн, а всё остальное легло на плечи McLaren. Задача по подготовке автомобиля к эксплуатации была возложена на Гордона Мюррея, который до сих пор выпускает одни из лучших аналоговых суперкаров современности.

Главными особенностями стали кузов из углеродного волокна, активная аэродинамика, карбон-керамические тормоза и право на хвастовство. Когда SLR только появился, он был самым быстрым автомобилем. Он размыл границы между гран-туризмом и суперкаром.

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Pagani Zonda

Итальянская красавица с сердцем AMG продолжает поражать воображение автолюбителей даже спустя 25 лет после своего дебюта. Первая версия Zonda, C12, оснащалась 6,0-литровым двигателем V12 производства AMG мощностью 402 или 444 л. с. в зависимости от модификации. Это положило начало сотрудничеству с Mercedes-AMG, которое длится до сих пор — AMG всё ещё поставляет двигатели для Pagani Utopia и Imola.

Модель Zonda была официально заменена моделью Huayra в 2012 году, но с тех пор Pagani продолжает выпускать специальные версии, поддерживая имя бренда. Компания часто работает и над существующими Zonda, модернизируя их по желанию клиентов, выпуская автомобили на заказ.

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McLaren F1

Это один из самых культовых суперкаров в истории. McLaren F1 стал ещё и одним из самых эксклюзивных, поскольку было создано всего 106 экземпляров. В конце 1980-х годов главный инженер McLaren Гордон Мюррей поставил перед собой задачу создать «идеальный дорожный автомобиль», который бы включал в себя элементы ДНК McLaren для Формулы-1. Обратившись к нескольким автопроизводителям, включая Honda и Isuzu, Мюррей в итоге заключил партнёрство с BMW.

Подразделение M компании BMW создало 6,1-литровый V12 с естественным всасыванием, который остается впечатляющим даже по современным меркам. Первоначально BMW тестировала двигатель, используя в качестве тестового мула E34 M5 Touring. Гоночная версия F1 (F1 GTR) выиграла «24 часа Ле-Мана» в 1995 году, через три года после дебюта F1.

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Audi RS2 Avant

RS2 Avant был создан на базе универсала Audi 80 и оснащался 2,2-литровым пятицилиндровым двигателем с турбонаддувом, работающим в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Столкнувшись с конкуренцией со стороны BMW M3, Audi захотела разработать автомобиль, который мог бы поднять имидж марки, и обратилась за помощью к Porsche. Несколько компонентов от Porsche 911 были перенесены в RS2. «Около 20% конструкции RS2 принадлежит Porsche», — заявлял Михаэль Хёльшер, возглавлявший проект RS2 в Porsche. По сути, это сотрудничество можно назвать уникальным случаем, когда Porsche выпустил универсал.

В число деталей RS2, перенесённых из Штутгарта, входят 17-дюймовые легкосплавные диски Carrera Cup, зеркала заднего вида, высокопроизводительные тормоза, а также передний и задний бамперы. Было выпущено всего 2 891 экземпляров.

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Toyota GR Supra и BMW Z4

О сотрудничестве Toyota и BMW по возрождению легендарного имени Supra впервые было объявлено в 2013 году, а сам автомобиль был представлен пять лет спустя, вместе с родственной моделью BMW Z4. В то время как BMW занималась базовой частью и интерьером, Toyota занималась дизайном экстерьера.

Стоимость самостоятельной разработки Supra и Z4 была бы астрономической. Заключение партнерства позволило двум производителям продолжать продавать нишевые автомобили по разумной цене. Удивительно, но модели не конкурируют друг с другом. Один из них — купе, другой — родстер. Это два совершенно разных сегмента, поэтому каждая компания получила прибыль от одной платформы и единого двигателя.

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Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Ferrari и Alfa Romeo долгое время сотрудничают друг с другом, и эти отношения не всегда были счастливыми. Однажды Alfa Romeo запретила Энцо Феррари использовать свою фамилию для создания автомобилей.

Модель Giulia Quadrifoglio никогда не была официальной совместной работой Alfa и Ferrari, но в ней достаточно много общего, чтобы занять почетное место в этом списке. По словам представителей Alfa Romeo, её 2,9-литровый V6 с двойным турбонаддувом — это не то же самое, что в модели Ferrari 488. Всего лишь эти два двигателя имеют одинаковые диаметр и ход поршня и были разработаны одним и тем же человеком (Джанлукой Пиветти). Всего лишь совпадение.