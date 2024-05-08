Названы самые странные экспонаты Пекинского автосалона 2024

Первую строчку своеобразного рейтинга занимает электрический фастбек Infiniti Vision Qe, получивший эффектную светящуюся имитацию радиаторной решётки. Ожидается, что серийная версия займёт место среднеразмерного седана Infiniti Q70... Что странно: в эпоху господства кроссоверов традиционные легковушки не слишком востребованы.

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Также удивил электрический гиперкар MG EXE181, ставший посвящением 100-летию марки MG. При этом название концепта — это дань уважения одноименной модели середины прошлого века, которая получила прозвище «Рычащая капля». Она установила несколько мировых рекордов скорости.

Ещё более странным выглядит концепт XPeng Aeroht — суперкар, оборудованный четырьмя потайными пропеллерами, которые выдвигаются по углам крыши при необходимости. «Умный салон» при этом плавно переключается между наземным и полётным режимами.

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© Lexus

© XPeng

© MG

Компания Lexus представила концепт большого электрического кроссовера LF-ZL, серийная версия которого имеет все шансы стать новым флагманом марки. Из странного 110KM.RU подмечает экзотические детали вроде диковинных сдвижных дверей, что ведут на задние места.

Премиальный бренд Hongqi вдруг показал роскошное купе Hongqi Golden Sunflower, удививший огромными «гильотинными» дверями. Подробностей китайская сторона выдала минимальное количество, но не исключено, что перед нами будущий конкурент электрического Rolls-Royce Spectre.