Автоэксперт рассказал, в какие мифы верят российские водители

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал "Российской газете" о том, в какие мифы верят российские водители. По его словам, их довольно большое количество.

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Антикор - панацея от ржавого кузова

На самом деле это не совсем так. Если антикор сделан на чистом кузове нового автомобиля из салона, то он повышает стойкость машины к коррозии. Однако при контакте днища, например, с сугробами или другим объектами реального мира, слой антикора может нарушаться - под него попадает влага с последующей коррозией авто. Если говорить о старых машинах, у которых уже присутствуют признаки коррозии, то антикор просто маскирует проблему, а не устраняет ее.

Масло в "автомате" менять не надо

Это опасное заблуждение. Коробка передач - это дорогой агрегат, от работоспособности которого зависит возможность движения автомобиля. Так что если вы не заинтересованы в ее быстром выходе из строя, то лучше не забывать менять масло каждые 40-50 тысяч километров пробега.

Полный привод прекрасно управляется на скользких покрытиях

На самом деле это совсем не так. Полный привод опасен на скользких покрытиях. Почему? Да потому, что он умеет разгоняться намного активней своих моноприводных собратьев, а вот тормозит также. В результате на подходе к повороту полноприводный автомобиль имеет большую скорость. И это создает дополнительный риск при совершении маневра.

Премиальные автомобили качественнее бюджетных

Это распространенное заблуждение, которое не подтверждается на практике. Чем дороже и премиальный автомобиль, тем больше в нем систем и элементов. А это значит, что растет и вероятность отказа. И как показывает опыт эксплуатации, больше всего претензий к своим автомобилям именно у владельцев премиальных транспортных средств.

Современный полный привод хорош на бездорожье

На самом деле современные схемы полноприводных трансмиссий создаются не для бездорожья, а для того, чтобы обеспечить возможность эффективной работы ассистентов активной безопасности. А на бездорожье большинство типов современных электронноуправляемых трансмиссий быстро перегреваются и переходят в аварийный режим, оставляя водителя один на один с глубокой лужей.

Нельзя резко поворачивать руль

На самом деле можно. Но только в том случае, если нам необходимо совершить экстренный маневр для ухода от препятствия. Однако в этом случае нельзя задерживать руль в крайнем положении. Кроме того, в процессе маневра водитель должен стремиться уменьшать угол поворота руля.

Нельзя сильно нажимать на педаль тормоза в машине - может что-то сломаться

Педальный узел устроен таким образом, что его практически невозможно сломать. А резкое нажатие на тормоз активирует систему ABS, которая в любых условиях обеспечит эффективное замедление автомобиля. Да и для тормозов работа в экстренном режиме не является чем-то разрушительным.

Настоящий гонщик держит руль одной рукой

Это неправда. Дело в том, что для полноценного контроля рулевого колеса, особенно при наличии мощного мотора, необходимо задействовать обе руки, причем держась за руль в правильных точках. Ведь при активном вождении на руле будут возникать серьезные реактивные усилия, справится с которыми одной рукой будет непросто.

При движении задним ходом нужно обернуться назад

Вообще-то нет. Правильнее оставаться в прямой посадке, ориентируясь по зеркалам заднего вида или камерам кругового обзора. Если поворачиваться назад, то при определенных усилиях может возникнуть ситуация, при которой водитель начинает путать направление поворота руля.

Настоящая спортивная посадка за рулем - полулежа и с вытянутыми руками

Это неверно. Такое мнение может возникать из-за того, что многие смотрели репортажи "Формулы-1", где пилоты расположены именно так. Но это связано исключительно с особенностями спортивного снаряда. В обычном автомобиле посадка должна быть почти вертикальной - при этом вытянутая рука, положенная раскрытой ладонью на обод рулевого колеса в точке 12, должна коснуться руля запястьем.

Мужчины управляют автомобилем лучше, чем женщины

Это ошибочное мнение. Как правило, в штатных режимах женщины справляются с вождением лучше мужчин. Зато мужчины эффективнее действуют в нештатных ситуациях, которые, как правило, сами и создают.

Есть особые водительские рефлексы

У человека нет рефлексов по управлению автомобилем. Почему? Да потому, что мы эволюционировали без использования транспортных средств.

Для лучшего разгона на механической коробке нужно резче переключать передачи

Как показывает практика, ударное включение передач не способствует росту динамики ускорения, зато очень быстро приводит этот дорогой агрегат в нерабочее состояние.