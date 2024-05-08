Почему можно ехать с включенными фарами и все равно получить штраф от ГИБДД. Разбор

Передвигаться на машине можно, только когда у неё включён ближний свет или горят дневные ходовые огни (ДХО). Об этом говорится в Правилах дорожного движения. Но возникают два вопроса: можно ли ездить с габаритными огнями и могут ли езду без фар зафиксировать камеры? Отвечаем на оба, а также разбираемся, как оспорить штрафы и сколько придётся платить, если не удастся доказать правоту.

Что сказано в ПДД и какой штраф за нарушение

Правила гласят: «В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни».

За нарушение этого правила автомобилиста могут предупредить или оштрафовать на 500 рублей, напомнил «Секрету» ведущий юрист «Европейской юридической службы» (ЕЮС) Дмитрий Безделин.

В течение 20 дней действует «скидка», то есть можно отделаться 250 рублями.

Можно ли вместо ближнего света включить габариты

В фарах чаще всего есть ещё и маленькие лампочки — габаритные огни. Они не такие яркие, как ближний свет или ДХО. Они нужны, чтобы обозначить габариты автомобиля на дороге, а не чтобы освещать путь перед машиной.

Казалось бы, габаритные огни вполне справятся с «целью обозначения транспортного средства». По крайней мере, когда на улице светло. Поэтому некоторые автомобилисты включают габаритные огни, чтобы не жечь более мощный ближний свет и продлить ресурс фар.

Но правила есть правила. В них чётко написано: ближний свет или ходовые огни. Третьего не дано. Поэтому езда только на «габаритах» — вне закона. Если инспектор ГИБДД заметит такую машину в потоке, он будет вправе оштрафовать её водителя.

Могут ли камеры зафиксировать такое нарушение

Комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД научились выявлять автомобили, которые едут без ближнего света или ДХО. Впервые штрафы за езду «втёмную» стали приходить жителям Нижнего Новгорода летом 2021 года, а к 2024 году такие «письма счастья» стали массовыми.

Распознает ли камера, что вместо ближнего света горит габаритный? Доподлинно не известно, но, скорее всего, да: тусклый свет маленьких лампочек камера вообще может не увидеть. Ведь порой комплексы «не видят» даже ДХО: в марте 2024 года жителя Воронежа оштрафовали за езду без света, хотя на его машине горели дневные огни.

Поэтому, если водитель ездит по крупному городу с горящими в фарах габаритными огнями, велика вероятность, что ему придёт штраф с камеры.

Можно ли оспорить штраф с камеры

Если собственник автомобиля получил необоснованный штраф, он вправе подать жалобу в течение 10 суток с момента вручения копии постановления, отметил Березин. Проще всего написать заявление на «Госуслугах».