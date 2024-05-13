У этого Citroen две кабины: это серийная модель, которую может купить каждый

Citroen создала уникальный вариант грузовичка Jumper, оснащенный двумя кабинами. Этот оригинальный вариант, названный Back to Back, создан для доставки готовых кабин клиентам компании.

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В Великобритании модель Citroen Relay/Jumper в версии Back to Back будет доступен для покупки по цене 36 018 фунтов стерлингов, что приближается к 4,2 миллиону рублей по текущему обменному курсу.

Эта модель включает в себя различные опции, такие как 15-дюймовые колесные диски, кондиционер, аналоговая приборная панель и мультимедийная система с пятидюймовым дисплеем. Двигатель — 2,2-литровый дизель мощностью 140 лошадиных сил. Трансмиссия — шестиступенчатая механика.

Концепция «тяни-толкай» включает в себя две кабины, связанные между собой лонжеронами. В этих лонжеронах имеются отверстия для установки соединительных пластин между кабинами. Благодаря такому расположению, транспортное средство может перемещаться в любом направлении. Для обеспечения этого, в неведущей кабине необходимо переключить коробку передач в нейтральное положение и зафиксировать колеса.

Citroen Jumper Back to Back создан для транспортировки кабин до клиентов. Основная идея заключается в том, что он самостоятельно может привезти кабину до потребителя (обычно это разнообразные кузовные мастерские, включая производителей кемперов). Такой подход позволит компаниям значительно сократить расходы на логистику, так как специалистам не придется заказывать эвакуатор, подпорки, фиксаторы и другой погрузочно-разгрузочный инвентарь.