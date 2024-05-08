Эксперт назвал надежный американский кроссовер за 2 млн рублей

Эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев провел исследование рынка подержанных 7-местных кроссоверов с ценой до 2 млн рублей и назвал самые живучие модели.

Неплохим вариантом на вторичке он считает семиместный Ford Explorer V. Эксперт напомнил, что его не так давно собирали в Елабуге. А за 2 млн рублей можно приобрести 9- или 11-летний автомобиль, а если повезет, то с пробегом до 150 тысяч км.

– Дизель не предлагали, передний привод возможен при турбомоторе семейства EcoBoost 2.3 (280 л. с.). Гоняться за ним нет резона – мотор редкий, нервный, заточен на АИ‑98, а ресурс оценивают в 200 тысяч км. Атмосферный V6 3.5 (249, 294, 360 л. с.) не радует расходом, но во всех прочих смыслах предпочтительнее. Неприхотливый, приемлет АИ‑92, ходит 300–400 тысяч км. Из слабых мест – натяжитель цепи ГРМ и водяная помпа. МКП отыскать нереально, гидроавтомат 6F50/6F55 опасными болезнями не страдает, переборка назревает к 200–250 тысячам км. В системе полного привода служит проверенная муфта Haldex. Подвеска очень крепкая. Электроники много, и она основной источник мелких поломок. Чаще всего хандрят климат-контроль и ассистент парковки.

Среди несомненных плюсов этого автомобиля – очень комфортный третий ряд (тут хватает места для ног любой длины) и солидный отсек для багажа.