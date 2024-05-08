В Москве автоинспекторы проверят самокатчиков и велосипедистов

С 10 по 12 мая Госавтоинспекция вновь проверит самокатчиков и велосипедистов.

Инспекторы будут обращать внимание на соблюдение правил дорожного движения, а также техническое состояние самокатов и велосипедов. С нарушителями проведут разъяснительные беседы об основных правилах передвижения, а также об обязательном ношении защитной экипировки.

В числе главных правил: велосипедисты должны двигаться по велодорожкам или краю проезжей части, соблюдая ПДД. На электросамокате также разрешено передвигаться по велодорожкам, а также по тротуарам и правому краю проезжей части, но исключительно на тех дорогах, где максимальная скорость не превышает 60 км/ч.

Напомним, прошлый рейд прошел с 19 по 21 апреля. За три дня ГИБДД выявила свыше 7 тыс. нарушений.