В Германии продают останки двух разбитых суперкаров Lamborghini Murcielago

Детали для суперкаров обычно довольно дорогие и их трудно достать, что повышает ценность даже полностью разбитых экземпляров. То, что может выглядеть как куча мусора, на самом деле является остатками не одного, а двух автомобилей Lamborghini Murcielago, которые в настоящее время выставлены на продажу на eBay.

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Согласно описанию, на продажу выставлены детали от LP 580 (желтого цвета) и более современного LP 640 (белого цвета). В обоих случаях двигатели Lamborghini V12 и коробки передач по-прежнему установлены на шасси, хотя довольно большое количество деталей отсутствует.

Судя по фотографиям оба суперкара попали в серьезные аварии, в результате которых их кузовам и шасси были причинены тотальные повреждения. Несмотря на отсутствие всех панелей кузова, желтый Murcielago, похоже, находится в лучшем состоянии, чем белый, шасси которого было разрезано посредине.

Единственные детали, которые сохранили свою первоначальную форму — это фирменные легкосплавные диски с пятью спицами, комплект дверей и часть приборной панели.

Останки двух суперкаров продают в Мюнхене, Германия, с возможной доставкой по всему миру. На момент написания, когда до закрытия аукциона осталось всего несколько часов, самая высокая ставка на eBay составляет 10 250 евро, примерно 1 миллион рублей.

В любом случае победителю торгов придется приложить значительные усилия, чтобы выявить и спасти детали, которые чего-то стоят. В качестве альтернативы, разбитые Murcielago можно было бы использовать как произведение искусства, хотя сомнительно, что кто-то захочет увидеть такую ​​мрачную экспозицию в своей гостиной.

Несмотря на то, что Lamborghini Murcielago был выпущен еще в 2001 году, он остается автомобилем несбыточной мечты для многих автолюбителей. Эта флагманская модель из Сант-Агаты в 2000-х годах была оснащена двигателем V12 мощностью 572 л.с. (427 кВт) в оригинальной модели, 631 л.с. (471 кВт) в обновленной версии и до 661 л.с. (493 кВт) в варианте SuperVeloce.