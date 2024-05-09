Эксперты объяснили, почему езда в городе вредит автомобилю

Эксперты журнала «За рулем» объяснили, почему поездка на автомобиле в городе вредит ему.

После продолжительной поездки по загородному шоссе многие водители отмечают, что работа машины улучшается и на это есть ряд причин. Движение по трассе с постоянной скоростью считается идеальным режимом работы для автомобиля. При этом городские поездки могут плохо влиять на состояние машины. Эксперты журнала «За рулем» Михаил Колодочкин и Алексей Ревин объяснили это следующими причинами.

Во-первых, в городе основные узлы и агрегаты автомобиля претерпевают переменные нагрузки, что сопровождается нестабильной смазкой, а соответсвенно сокращает их долговечность. Во-вторых, в городском режиме двигатель часто работает на холостом ходу, что приводит к загрязнению свечей и высокому расходу топлива. В-третьих, частые старты и торможения изнашивают тормозную систему.

Кроме того, зимой автомобиль на городских улицах подвергается воздействию реагентов, езда на непрогретом двигателе повышает износ, из-за постоянных пусков и коротких поездок аккумулятор может не полностью заряжаться. Большое количество конденсата в выхлопной системе усиливает коррозию, также увеличивается расход топлива, а масло быстрее смывается со стенок цилиндров.