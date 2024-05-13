Дизайнер превратил ГАЗ-66 в необычный полноприводный пикап

Александр Пономаренко, известный под ником Benderlog Design, выложил в своём Телеграм-канале компьютерные изображения необычного внедорожника, созданного на базе грузовика ГАЗ-66. Он превратил армейский полноприводный грузовик в заниженный пикап с агрессивным дизайном и капотной компоновкой. Проект получил название Custom Pickup.

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Кабина от ГАЗ-66 узнаётся по характерному остеклению. Привычно выглядят решётка радиатора и бампер с лебёдкой. Борта кузова теперь являются продолжением бортов кабины. Фары со светомаскировочными колпаками и миниатюрные задние фонари только добавляют советского стиля.

Через отверстие в капоте можно увидеть часть двигателя V8. Напомним, что оригинальный грузовик оснащался 8-цилиндровым двигателем ЗМЗ объемом 4,3 и 4,7 литра. Однако его мощность не превышала 130 л.с., поэтому маловероятно, что создатель проекта планировал оставить именно этот двигатель на кастомизированной модели.

Александр Пономаренко уточнил, что рендеры были сделаны ещё в 2012 году.