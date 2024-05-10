Эксперты рассказали, что проверить в машине перед автопутешествием

Автотуризм в России растет семимильными шагами: в правительстве прогнозируют, что потенциальное число таких туристов к 2030 году с 22 млн вырастет до 44 млн. Внутренние путешествия на машине и правда могут стать отличной альтернативой стандартным поездкам в формате все включено. Но к таким поездкам нужно тщательно готовиться. "Российская газета" узнала у экспертов "Авито", какие процедуры необходимы, чтобы подготовить автомобиль к дальнему путешествию.

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С осмотра автомобиля по правилам дорожного движения должна начинаться каждая поездка. Многие этим пренебрегают, но перед дальней дорогой эта процедура обязательна.

Начнем с того, что проверим, хорошо ли держатся в рамке номера. Если есть сомнения - лучше закрепить их дополнительно хомутами-стяжками. Далее проверяем кузов на предмет свежих вмятин и царапин. Учтите, что морской воздух ускоряет коррозию, если инспекция помогла выявить проблемы - лучше их устранить до поездки. Можно, например, подкрасить царапины.

Лужа под автомобилем - верный признак того, что пора посетить сервис. Перед многокилометровой поездкой это критически важно. В целом любые подтеки стоит проверять у профессионалов, особенно если они неизвестного происхождения.

Дальше заводим машину и проверяем последовательно осветительные приборы (фары, стоп-сигналы). Нужно включить все до последнего противотуманного фонаря, чтобы убедиться, что они работают. Если перегорела какая-то лампочка, есть время заменить перед выездом.

После визуального осмотра садитесь за руль и проверьте контрольные лампы на приборной панели - никакие предупреждающие знаки не должны гореть. Если загорается "Check Engine" - срочно на диагностику мотора. Включенный "ABS" говорит о том, что нужно сделать проверку тормозной системы и электроники, "масленка" - признак проблем с уровнем ГСМ. В отдельных случаях горящие контрольные лампы означают грустное: поездка отменяется.

Не будет лишним проверить стояночный тормоз, если он у вас механический: при поднятии рычага до упора количество щелчков не должно быть слишком большим. Пять и более щелчков - значит, растянулся, и надо подтянуть его на автосервисе.

Чтобы перестраховаться, можно сделать диагностику автомобиля. Предложений с разными ценами в разных локациях множество. По словам аналитиков, спрос на компьютерную диагностику на платформе вырос на 90% в начале 2024 года - такая процедура позволяет выявить, что в автомобиле работает в штатном функциональном режиме, а что подвергается износу. Стоимость работ в среднем начинается от 800-1000 рублей.

Не обойтись без проверки уровня и состояния технических жидкостей в автомобиле. Важно, чтобы масло было чистым и достаточным по объему. Если масло темное, густое или пахнет гарью, его нужно заменить. Следом проверяем охлаждающую жидкость - она должна быть между максимальными и минимальным уровнями. Если уровень слишком низкий, долейте антифриз. Обратите внимание на указатель температуры при работающем моторе - он не должен выходить за пределы нормы.

Тормозную жидкость обычно меняют раз в 40-45 тысяч километров, поэтому про необходимость ее замены часто забывают. Уровень должен быть рабочим, подтекать не должно. Проблемы с тормозной системой могут привести к фатальным последствиям.

По оценке специалистов, работы по замене масла обойдутся в среднем по 600 рублей. Обновить тормозную жидкость можно за 1 000 рублей, антифриз также - за 1 000 рублей. Предложение услуг замены расходников в рамках ТО на платформе за квартал выросло в 2,8 раз.

На этом этапе можно озадачиться заправкой кондиционера - если поездка планируется в теплый регион, такая подготовка окажется очень кстати. Стоимость этой работы в среднем - от 1 500 рублей. Спрос в течение первого квартала уже вырос на 43%.

Кроме того, не забудьте проверить состояние батареи. Обычно про аккумулятор вспоминают перед зимним сезоном, но и в летнее время перед дальней дорогой пренебрегать не стоит. Проверьте, нет ли на нем коррозии, хорошо ли закреплены клеммы, достаточно ли заряжен. Если аккумулятор старый или слабый, лучше заменить его на новый.

"Прежде чем отправиться в дальнюю поездку, оцените состояние шин. Резина должна быть в хорошем состоянии, без трещин, порезов и проколов. Минимальная допустимая высота протектора для легковых автомобилей равняется 1,6 мм. Проверьте давление в шинах: оно должно соответствовать рекомендациям производителя автомобиля. На ходу проверьте балансировку колес - если в движении появляется вибрация руля или кузова, это значит, что колеса разбалансированы", - советует Александр Куроптев, старший директор бизнес-направления "Автотовары в Авито".

Во-вторых, оцените развал-схождение: если руль стоит прямо, а машину ведет в ту или иную сторону, надо отрегулировать углы установки колес. Делать это в принципе рекомендуется после каждой сезонной смены шин, но вдруг вы упустили этот момент в апреле-мае.

Третье - тормоза: должны работать четко и без задержек. Если при торможении слышен свист или скрип, это значит, что тормозные колодки изношены и нужно их заменить. Средняя стоимость такой услуги - от 1 000 рублей. Если тормозная педаль проваливается или пульсирует, это также указывает на проблемы с тормозной системой. Дальше оцениваем состояние подвески: на ходу не должно быть никаких люфтов и стуков.

Последнее, но не менее важное - мотор, он должен работать ровно и без перебоев. Если двигатель троит, дергается или глохнет - признак неисправности системы зажигания, впрыска топлива или электроники.

Все эти процедуры при вдумчивом подходе не только помогут сделать отпуск безопасным и спасут от возможных сложностей на дороге, но и помогут сохранить автомобиль в хорошем состоянии на долгие годы.