В Lamborghini признали, что «китайцы» могут бросить вызов новому Urus

Руководитель исследований и разработок марки Рувен Мор заявил журналистам: сегмент суперкроссоверов «всё ещё растёт», потому в нём остаётся много возможностей. Инженер Lamborghini подчеркнул: недооценивать китайские автомобили «было бы большой ошибкой», ведь у молодых марок из Поднебесной есть преимущество — местные покупатели мало что знают о наследии бренда.

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Рувен Мор назвал большим преимуществом китайских марок скорость разработки новинок. Однако главный инженер предположил, что технологии в Поднебесной «не намного лучше, чем те, что мы имеем на Западе». Интересно, что Lamborghini опасается соперничества с брендами из КНР, но не считает конкурентом Ferrari Purosangue. Кроссоверу из Маранелло готовы уступить неофициальное первенство в люкс-сегменте.

Рувен Мор дал понять, что позиционирование гибридного Urus SE и Ferrari Purosangue с атмосферным V12 отличается: конкурент из Маранелло гораздо дороже, но продаётся меньшими тиражами, и такой расклад Lamborghini устраивает. Хотя цены на супергибрид Urus SE не раскрываются, скорее всего новинка будет стоить менее 300 тысяч долларов, тогда как Purosangue стоит свыше 400 тысяч долларов.

Негибридный кроссовер Lamborghini заказать уже нельзя: такие версии ещё выпускаются, но книга заказов заполнена до 2025 года, поэтому новым клиентам придётся согласиться на версию SE или выбирать машину с обычной «битурбовосьмёркой» из наличия.