Эксперты: автомобильная «холодная война» началась

Власти США намерены в четыре раза повысить тарифы на электромобили китайского производства, что совпадает с громким дебютом компании Zeekr, принадлежащей Geely Group, на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Этот шаг, по словам экспертов, означает начало автомобильной «холодной войны» между Китаем и Западом, в центре которой оказались электромобили (EV).

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Согласно изменениям в политике, тарифы на китайские электромобили вырастут с 25% до 100%, что значительно повлияет на стоимость китайских электромобилей на американском рынке. Это решение отражает растущую «обеспокоенность» в США по поводу доминирования Китая в производстве и цепочках поставок EV.

Мастерство Китая в создании электромобилей, начиная от доступных моделей и заканчивая люксовыми предложениями, представляет собой серьезный вызов для западных автопроизводителей. Хотя некоторые считают китайские автомобили технологически более низкими, на самом деле Китай добился значительного прогресса в технологии производства, пишут эксперты, что «вызывает обеспокоенность американских и европейских политиков относительно конкурентоспособности их внутренних рынков электромобилей».

Надвигающиеся тарифы, которые, как ожидается, будут распространяться в том числе на солнечные панели, батареи и важнейшие минералы для батарей, являются стратегическим маневром, направленным на «защиту отечественной промышленности в условиях геополитической напряженности». Однако эксперты предупреждают, что одни тарифы могут не обеспечить долгосрочного решения.