Как ездить на автомобиле за границей: советы 1911 года

В царской России всё больше граждан начинали понимать все преимущества путешествий на автомобиле, в том числе за границы страны. Однако многие водители не решались на подобные поездки, так как опасаются возможных сложностей в пути. Специально для них эксперты Императорского Российского автомобильного общества подготовили книгу, в которой подробно описаны все особенности заграничных путешествий. Благодаря сотрудничеству с Национальной электронной библиотекой (НЭБ) редакция Quto.ru также смогла изучить советы для российских автомобилистов.

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«Действительно, незнание существующих правил и международных соглашений, нормирующих автомобильное движение за границей, может вызвать не только всякого рода осложнения, но и неприятные столкновения с местными властями», — говорится в книге.

В то время водителей знакомили с иностранным правилами и особенностями посредством разнообразных путеводителей и альманахов, однако в России к тому времени ни одного подобного издания не было. В Императорском Российском автомобильном обществе «сочли необходимым восполнить этот пробел и дать русским автомобилистам необходимые сведения, касающиеся заграничных автомобильных путешествий».

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В начале XX века в Европе была подписана Парижская конвенция, согласно которой водителям нужно было иметь при себе международные дорожные свидетельства, особые жестянки на кузове машин и так называемые триптики.

Авторы издания отмечают, что изначально в каждой стране разрабатывались собственные требования как к водителям, так и к транспортным средствам. Однако по мере развития автомобилизма эти различия становились всё нагляднее и приносили немало проблем путешественникам, вплоть до принудительной сдачи экзаменов на права и технического освидетельствования машины. Таким образом, появилась необходимость унификации правил и документов и была создана Парижская конвенция.

Документы на участие в ней подписали Россия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Великобритания, Италия, Греция, Швейцария, Швеция, Монако, Люксембург, Бельгия, Венгрия и Болгария.

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Для удостоверения того, что автомобиль, равно как и лицо, им управляющее, удовлетворяют всем требованиям, изложенным в этих правилах, служат особые Международные Дорожные Свидетельства (Certificat international de route), выдаваемые владельцу автомобиля, и жестянки с особой литерой *, прикрепляемые около номерной жестянки, выданной по месту жительства. Благодаря этому в настоящее время возможно, при выполнении изложенных требований, беспрепятственно, без каких бы то ни было экзаменов, совершать путешествия по территории государств, примкнувших к вышеупомянутой Конвенции.

Отдельно отмечается, что все необходимые документы и дополнительные номера получать нужно через госструктуру, а доступна услуга не только членам разнообразных клубов и обществ, но и сторонним лицам. Международные водительские права действовали в течение года после их выдачи,

В книге подчёркивается, что к единым стандартам были приведены только сами документы, а вот скоростные ограничения, правила обгонов, а иной раз даже направление движения, для каждой страны свои. Так что в Конвенции отдельно прописано, что водители обязаны подчиняться местным ПДД.

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Кроме того, при пересечении границы на автомобилях в обязательном порядке должна быть установлена табличка с «изображением одной или двух букв», указывающих на страну, из которой машина приехала. К слову, эта система сохранилась до сих пор уже в Венской конвенции, разве что на смену крупным табличкам пришли более компактные наклейки.

Автомобилист обязан при въезде в другое государство внести пошлину. При этом в ряде случаев ему выдаётся свидетельство, в котором описаны отличительные признаки машины. При выезде же, для возврата внесённого депозита, сотрудники таможенной службы проверяют сроки пребывания техники, а также что это та же машина, что въехала ранее.

Именно пересечение границы являлось в то время одним из самых сложных вопросов. Дело в том, что оплату можно вносить исключительно в присутствии таможенных чиновников, к тому же в местной валюте — это создавало массу неудобств. Поэтому европейские власти приняли решение ввести альтернативный вариант пошлины — так называемый триптик.

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«Система триптиков основана на доверии, оказываемом Таможенным Ведомством Главному Автомобильному Клубу страны, который ручается за то, что или ввозимый по триптику автомобиль будет вывезен в законный срок, или в противном случае будет уплачена установленная пошлина. Таким образом, триптик является документом, свидетельствующим, что за данного автомобилиста перед таможней ручается такой-то автомобильный клуб», — говорится в издании.

Полностью ознакомиться с книгой «Руководство для езды на автомобилях за границей» 1911 года вы можете на сайте Национальной электронной библиотеки.

Для получения документа нужно было обратиться в выдающее его ведомство, написать заявление и внести депозит. Главное неудобство для путешественников заключалось разве что в том, что пользоваться системой могли лишь члены разных клубов. Тем же, кто ни в каких обществах не состоит, приходилось ездить с уплатой пошлины.