Автопроизводителей призывают отказаться от химикатов в системах кондиционирования

Отчёт консалтинговой компании Ducker Carlisle показал, что большинство автопроизводителей в настоящее время используют PFA-полимеры в качестве хладагента. В частности, это касается подключаемых гибридов (PHEV) и электромобилей. Эксперты настоятельно рекомендует производителям срочно отказаться от этого хладагента, так как подобные химикаты провоцируют проблемы с экологией и здоровьем.

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Одна из основных проблем автопромышленности при создании электромобилей — эффективное терморегулирование. Для того, чтобы поддерживать батареи в нужном состоянии, производители вынуждены использовать терморегулирующие системы. Однако речь идёт не только о химикатах, которые используются в батарейном отсеке. Те же вещества заливаются в систему кондиционирования воздуха в салоне автомобиля. То есть производители заставляют водителей и пассажиров дышать вредными полимерами.

Решение Volkswagen выбрать более безопасный CO2 в качестве хладагента для платформы своих электромобилей создало прецедент. По словам компании, другие производители тоже начали изучать альтернативные хладагенты. CO2 оказывает меньшее воздействие на окружающую среду по сравнению с традиционными химикатами, содержащими пер- и полифторалкилы (PFA).

Вредные химические вещества сохраняются в окружающей среде в течение длительного времени. Кроме того, они негативно влияют на организм человека. Несколько европейских стран уже предложили запретить использование хладагентов с содержанием ПФА в автомобилях к 2030 году. Этот потенциальный запрет в сочетании с государственными субсидиями в пользу менее опасных хладагентов должны заставить производителей пересмотреть свой выбор.

Несмотря на то, что CO2 представляется перспективной альтернативой, решение в конечном итоге зависит от многих факторов: нормативных актов, субсидий, типа транспортного средства, соображений безопасности и позиционирования бренда. Например, автобусы с высокими требованиями к нагреву и охлаждению, скорее всего, перейдут на CO2 или пропан. Однако опасения по поводу воспламеняемости пропана заставляют задуматься о безопасности. Это особенно актуально для легковых автомобилей, где риск возникновения пожара выше.