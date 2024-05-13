Ford Mustang с двигателем V6 от Honda Accord

В 2017 году гоночная команда Dead Horse Beaters взяла за основу Ford Mustang 1967 года и превратила его в гоночный автомобиль «Самурайский пони», на котором они участвовали в гонке «24 часа лимонов».

Проект начался с кузова от Мустанга, которому удалили днище в задней части. Вместо него приварили подрамник с подвеской от Honda Accord V6 Coupe 2004 года выпуска. А затем установили 3,5-литровый J35 V6 от Honda Odyssey 2004 года и шестиступенчатую механическую коробку передач Acura TL.

Dead Horse Beaters также использовали модифицированную рычажную подвеску спереди, койловеры BC Racing и суппорты AP Racing. Задние тормоза — Accord V6. В задней части мы также видим установленный по центру глушитель с выхлопной трубой.

Далее оставалось немного поработать с внешним видом, добавив более низкий передний бампер и ливрею с шуточным логотипом Casstroll, явно намекающий на производителя масла Castrol.

Весь процесс постройки необычного Ford Mustang можно посмотреть в видеоролике ниже: