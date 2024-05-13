Блогер сравнил в "лосином тесте" Lada Vesta с системой ESC и Vesta без нее

YouTube-канал Autospot продемонстрировал минусы Lada Vesta NG без системы стабилизации движения ESC. Блогер сравнивал машину с досанкционной Lada Vesta первого поколения, оснащённой данным ассистентом.

© Российская Газета

Оба автомобиля прошли тестирование при одинаковых погодных и дорожных условиях, а также на 16-дюймовых колёсах с литыми дисками. Заезды проводился на сухом асфальте, управлял "Вестами" один и тот же водитель с большим опытом за плечами.

На Vesta NG без системы ESC удалось без заносов удалось пройти в среднем на 75-76 км/ч. Уже на 70 км/ч требовалось аккуратное пилотирование, в то время как на старой Lada Vesta значительную часть работы по удержанию авто от заноса проводила система ESC, аккуратно подтормаживая колёса. Результат - 79 км/ч.

Разница кажется не существенной, однако стоит понимать, что на мокром асфальте или на скользкой поверхности помощь ESC может оказаться весомее, особенно для неподготовленного к экстремальным ситуациям водителя.

В настоящее время АвтоВАЗ не выпускает Lada Vesta с системой стабилизации, возобновление производства модели с ESC планируется в течение третьего квартала 2024 года. Поставщиком системы является НПП "Итэлма".