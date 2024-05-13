На аукционе продают Peugeot 205 GTI в идеальном состоянии с небольшим пробегом

На онлайн-аукционе Bonhams продают легендарный хотхэтч 90-х — Peugeot 205 GTI 1991 года выпуска с пробегом всего 27 тысяч километров. За него просят 33 тысячи фунтов стерлингов или 3,8 млн рублей.

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Автомобиль впервые был зарегистрирован 1 августа 1991 года. Но девушка, владевшая им, вскоре перестала использовать его, и 205-й несколько лет простоял в гараже. Затем его продали в частную коллекцию, где он пробыл несколько лет, но так и не был поставлен на учет.

В 2019 году он достался специалисту по классическим автомобилям, который решил, что стоит вернуть GTI с пробегом всего 27 тысяч километров его былую славу. Он провёл комплексную реставрацию, включая ремонт механических частей и глубокий детейлинг. В 2023 году все кузовные детали были заново перекрашены.

После этого 205 GTI вновь попал в частную коллекцию, где провёл последние 12 месяцев без движения.

1,6-литровый мотор, использовавшийся на 205 GTI, считается одним из лучших двигателей модели, даже несмотря на то, что его уступает по мощности 1,9-литровой версии (130 л.с.). Силовой агрегат Peugeot 205 GTI выдавал 105 л.с., но из-за того, что хэтчбек весил менее тонны, он разгонялся до 100 км/ч примерно за 8,7 секунды, а максимальная скорость достигала 180 км/ч.

205 GTI не только неплохо разгонялся по тем временам, но ещё и отлично управлялся, что сделало его желанным выбором для молодых покупателей.