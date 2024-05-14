Эксперт посоветовал россиянам не покупать машины из КНР старше 2015 года

Эксперт Баканов посоветовал россиянам не покупать машины из КНР старше 2015 года
Автомобильный эксперт Петр Баканов считает, что на вторичном рынке стоит избегать китайских моделей, выпущенных до 2015 года. По его словам, эти машины по технологиям, качеству сборки и уровню проработки находились на низком уровне.
Как отмечает специалист, в первую очередь это продукция марки Lifan - хетчбэк Smily, кроссовер X60, седан Solano. Как рассказал Баканов изданию "Газета.ru", так как этой китайской компании уже не существуют, то возникает большой вопрос с поиском запчастей. Плюс "Лифан" никогда не отличался высокими эксплуатационными характеристиками.
Эксперт также добавляет, что автомобили Lifan плохо перепродаются. К этому же разряду можно отнести машины Chery до 2010-х годов выпуска, включая Chery Amulet и QQ, не отличающиеся коррозионной стойкостью. Это же справедливо для седана Chery Bonus. Кроме того, Баканов не советует покупать седан Geely Emgrand первого поколения.
Напомним, в 2021 году Geely выкупила крупный пакет акций у Lifan Technology, в 2022 году компании представили новый бренд - Livan. Бренд "Ливан" вышел на наш рынок в июне 2023 года и на сегодняшний день предлагает три модели: кроссоверы X3 Pro и X6 Pro, а также седан S6 Pro. Livan рассчитывает продавать в России от 32 до 40 тысяч автомобилей и занять долю рынка в 4-5%.
В этом году марка собирается представить на российском рынке один электрический кроссовер и один "паркетник" с бензиновым двигателем.
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