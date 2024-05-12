«Нива» получит новую передовую систему. Такого у нее никогда не было

Отечественный производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ стремится выпускать транспортные средства с высоким оснащением и степенью надежности.

В недавнем времени в компании сообщили о том, что Lada Niva Travel будет комплектоваться современной мультимедийной системой LADA EnjoY Pro, которая ранее не устанавливалась на данную модель. Первые автомобили с системой LADA EnjoY Pro уже сошли с конвейера и ждут своей отправки в дилерские центры.

Мультимедийная система LADA EnjoY Pro поддерживает сервисы «Яндекс», также имеет приложение Play Market, которое позволяет скачивать и устанавливать все необходимые сервисы. Платформа «Яндекс Авто», на которой выпущена мультимедийная система, позволяет совершать звонки с помощью управления голосом, для телефонных звонков по громкой связи, установлен микрофон с шумоподавлением. Непосредственно сама система обновляется «по воздуху» и не требует подключения к каким-либо системам.

LADA EnjoY Pro нацелена на то, чтобы общаться и получать нужную информацию в режиме реального времени безопасно и удобно.

О том, что Lada Niva Travel будет оснащаться новым функционалом, стало известно в апреле текущего года, тогда же сообщалось о том, что в мае будет пересмотрен прайс на актуальный модельный ряд Lada, стоимость автомобилей в текущем месяце должна быть повышена на 3%, за исключением базовых версий.

Напомним, что в марте Lada Niva Travel была подвергнута рестайлингу, автомобиль не только стал комфортнее и функциональнее, также самая дорогая версия KHL стала дешевле на 13 000 рублей, стоимость которой в настоящее время оценивается от 1 337 900 рублей. LADA Niva Travel оснащается 1,7-литровым бензиновым мотором, мощностью 80 лошадиных сил, трансмиссия только механическая.