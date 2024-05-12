Названы самые надежные пикапы

Пикапы на российском рынке не так востребованы, как кроссоверы, но все же перед тем, как купить автомобиль, следует изучить рейтинг надежности и только после этого сделать свой выбор в пользу конкретной модели.

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Самым надежным пикапом, по мнению экспертов, считается Ford Ranger 2010 модельного года, он имеет высокую ликвидность, надежность и хорошее оснащение. Согласно статистическим данным, пикап Ford Ranger получил 87 баллов из 100 возможных. Автомобиль оснащается 2,3-литровым дизельным силовым агрегатом, мощностью 143 лошадиные силы, также доступна комплектация с 4,0-литровым мотором. Привод полный, трансмиссия только механическая. Стоимость Ford Ranger 2010 года на вторичном рынке начинается от 950 000 рублей.

Nissan Frontier занял вторую строчку в рейтинге надежности. Пикап 2009 года выпуска набрал 87 баллов из 100. Автомобиль комплектуется 2,5 литровым бензиновым мотором, мощностью 146 лошадиных сил, привод задний, трансмиссия механическая. Также доступен вариант с 4,0-литровым мотором, мощность которого составляет 261 лошадиную силу. Стоимость Nissan Frontier на вторичном рынке заявлена от 850 000 рублей.

Также в тройке лидеров оказалась такая модель как Honda Ridgeline 2009 модельного года. Пикап приводит в движение 3,5-литровый бензиновый мотор, который отвечает высокой степенью надежности. Honda Ridgeline получил 87 баллов из 100.

В десятку самых надежных пикапов на вторичном рынке вошли такие модели как: четвертое место у Toyota Tacoma, на пятом GMC Canyon, шестое - Jeep Gladiator, седьмое - Toyota Tacoma, восьмое - Ford Ranger, девятое - Chevrolet Colorado, десятое - Honda Ridgeline.

Все перечисленные в рейтинге пикапы имеют высокую степень ликвидности на вторичном рынке и рекомендуются для приобретения.