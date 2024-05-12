Названы самые надежные подержанные автомобили дешевле 550 тысяч рублей

Вторичный автомобильный рынок имеет массу преимуществ, на нем можно найти довольно недорогие транспортные средства за умеренную стоимость, причем с неплохим оснащением и в хорошем техническом состоянии.

Самыми востребованными автомобилями в настоящее время на вторичном рынке являются машины дешевле 550 000 рублей. Эксперты рекомендуют обратить внимание на Ford Taurus 2008 года выпуска. Средняя стоимость на авто находится в пределах 420 000 – 450 000 рублей, при этом автомобиль способен проехать еще не одну сотню тысяч километров, его надежность оценена в 89 баллов из 100 возможных. Ford Taurus комплектуется 3,5-литровым мотором.

Также рекомендуется рассмотреть для приобретения на вторичном рынке модель Mercury Grand Marquis, стоимость которой оценена в 523 000 рублей. Автомобиль получил 88 баллов в рейтинге надежности среди автомобилей с пробегом. Седан оснащается 4,6-литровым мотором мощностью 210 лошадиных сил, привод задний.

Toyota Corolla 2007 года выпуска оценивается в 495 000 рублей, она также является еще одним надежным вариантом среди автомобилей с пробегом. Toyota Corolla приводит в движение 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 124 лошадиные силы, привод передний, трансмиссия механическая. В базовое оснащение седана вошли современные системы безопасности.

Четвертое и пятое место по надежности среди автомобилей на вторичном рынке по цене до 550 000 рублей занятии Chevrolet Equinox LS 2009 года и Mercedes-Benz E350 2007 модельного года соответственно.

Также в ТОП-10 вошли такие автомобили как: на шестом месте расположился Subaru Forester 2.5X, седьмое у Mazda 6, восьмое - Honda Fit, девятое - Toyota Sienna, замыкает десятку лидеров Honda Civic 2007 года выпуска.

Перед тем как определиться с выбором автомобиля на вторичном рынке, рекомендуется изучить рейтинг надежности.