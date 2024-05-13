Раскрыта статистика продаж китайских автомобилей в Германии

Федеральное автомобильное управление ФРГ (KBA) поделилось данными за апрель 2024 года. Итог месяца — 243 тысячи регистраций новых легковых автомобилей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибавка составляет 20%. Однако доля «чистых» электрокаров BEV стабильна и не превышает 12%: продано 29,7 тысячи штук. Автомобили китайского производства заняли 12% немецкого рынка BEV.

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В лидерах совместный проект Geely и Mercedes-Benz — кроссоверы Smart разошлись тиражом 1532 штуки, почти догнав Tesla (1637 штук). На втором месте другой знакомый европейцам бренд — MG концерна SAIC с результатом 1304 электрокара и заряжаемых гибрида. В тройку входит Great Wall Motors, но отставание большое: автомобили Ora нашли 247 покупателей.

Продажи Polestar упали вдвое: клиентов нашли 206 автомобилей, и нисходящий тренд продолжается. А вот лидер китайского авторынка BYD на подъёме: в апреле в Германии продали 183 автомобиля, что почти вчетверо больше, чем годом ранее. Другой производитель электрокаров — Nio — стабильно продаёт по 40-60 машин в месяц, хотя официальные поставки в Евросоюз начались давно.

Продажи других китайских марок штучные: Lotus, Lynk & Co, Maxus и Aiways вместе продали всего 55 машин. В лидерах сегмента BEV в Германии местные автогиганты. Пока самые успешные китайские электрокары в Евросоюзе малозаметны, но локализация производства «батарейных» моделей из КНР в Италии, Польше и Венгрии может изменить расклад сил.