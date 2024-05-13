На парковке отеля в Екатеринбурге нашли забытую коллекцию автомобилей Jaguar

В подземном гараже гостиницы в Екатеринбурге обнаружили пять брошенных Jaguar. Снимки этой небольшой коллекции были размещены в телеграм-канале «Яндекс Таксист 66». Автор фотографий говорит, эти автомобили стоят на парковке люксового отеля уже несколько лет.

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За прошедшее время машины покрылись толстым слоем пыли и теперь выглядят заброшенными.

Коллекция включает два седана XJ, две модели S-Type и купе Jaguar XKR. Все были произведены в середине 2000-х годов. Владелец остается неизвестным.

Некоторые местные журналисты предполагают, что эти транспортные средства могли быть приобретены для саммита Шанхайской организации. Другие полагают, что эти автомобили использовались на мероприятиях, связанных с открытием отеля.

Согласно мнению экспертов, стоимость этой небольшой коллекции заброшенных автомобилей Jaguar может колебаться от 5,5 до 12,5 миллиона рублей.