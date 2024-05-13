BMW объявляет об отзыве 371 756 автомобилей из-за проблем с тормозами

Компания BMW инициировала глобальный отзыв 371 756 автомобилей из-за неисправности интегрированной тормозной системы. Отзыв затрагивает широкий спектр модельных рядов BMW, включая: все компактные модели 2 Series Active Tourer и X1, мощные внедорожники X3, X4, X5, X6 и X7, элитные седаны 5 и 7 Series, а также высокопроизводительные модели M и электромобили iX1, i5 и i7.

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Проблема с тормозной системой, которая использует электрический привод для поддержания постоянного тормозного давления, может привести к необходимости увеличения усилия на педали при торможении, или/и к отключению критически важных функций управления тормозами, таких как ABS (антиблокировочная система тормозов) и DSC (система динамической стабилизации). Несмотря на серьезность неисправности, не было зарегистрировано ни одного случая, связанными с этой проблемой.

Сложная система BMW не только обеспечивает стабильное торможение, но и позволяет владельцам моделей M настраивать характеристики торможения, делая их комфортными для повседневного использования или острыми для трековых сессий. Но, обнаруженная неисправность подрывает эти преимущества, поэтому, компания информирует о срочном отзыве. Владельцам автомобилей будут отправлены письма с приглашением посетить местные мастерские BMW.

По словам автопроизводителя, оповещение проявляется в виде специального предупреждения на дисплее в кабине автомобиля, в котором говорится о том, что может потребоваться больше усилия для нажатия на педаль, и что следует избегать резкого торможения. Первопричина неисправности кроется в потенциальном нарушении сигнала в датчике положения двигателя, что может привести к отказу гидравлической опоры тормозного усилия.

В качестве меры по устранению неисправности BMW обязуется заменить интегрированную тормозную систему в автомобилях. Этот предупредительный отзыв охватывает ряд моделей, выпущенных в период с 2022 по 2024 год, что свидетельствует об активной позиции BMW в обеспечении безопасности и надежности своего автопарка, несмотря на логистические и технические трудности, с которыми сопряжен такой масштабный отзыв.

Североамериканский филиал BMW также инициировал отзыв почти 79 670 автомобилей из модельного ряда 2023 и 2024 годов. Уведомление об отзыве было опубликовано в феврале 2024 года. Отзыв затрагивает несколько моделей, включая 5 и 7 серии 2023 и 2024 годов выпуска, электромобили i5 и i7, X1, X5, X6, X7 и XM. Отзыв также включает Rolls-Royce Spectre. Владельцам рекомендуется посетить веб-сайт NHTSA, посвященный отзывам, чтобы определить, включен ли их автомобиль в отзыв. Источник: Bimmertoday