Выяснилось, чем фары обновленного Aurus лучше аналогов Mercedes и Audi

Телеграм-канал «Автопоток» обнаружил в открытой базе ФИПС патент, который касается светотехники Senat 2024 года. Из документа следует, что фары «Ауруса» отличаются раздельными платами для указателя поворота и габарита: диоды составлены таким образом, чтобы засвечивать общий световод. Если одна из плат выйдет из строя, вторая продолжит работу.

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На других представительских седанах ничего подобного нет: к примеру, на Audi A8 или Mercedes-Benz S-Class используются фары с одной платой, то есть в случае поломки перестают светить и указатель поворота, и габаритный огонь. Инженеры НАМИ по сути сделали дублирующий элемент: очевидно, чтобы на машинах из ГОНа поворотники и габариты работали всегда.

Отчасти сложную конструкцию можно объяснить тем, что менее затратная технология фар с одной платой запатентована Hella, чем и пользуются немецкие автогиганты. На дореформенном Aurus Senat функции указателя поворота и габарита выполняли разные элементы внутри фар, поэтому патент зарубежного производителя деталей тоже не нарушался.

В пресс-релизах об интересной начинке фар Aurus Senat не сообщили: НАМИ ограничилась констатацией факта, что матричная оптика нового образца. Нет подробностей и о технических доработках седана и лимузина, хотя им прочат улучшенную топливную и тормозную системы, более эффективную подвеску, а также перекалиброванный автомат.