Как советские инженеры поставили на гусеницы грузовик ЗИЛ-130

В середине 1960-х специальное конструкторское бюро «Газстроймашина» решило создать снегоболотоход, в котором удалось бы применить максимальное количество узлов от серийных советских машин (грузовиков, тракторов и даже автобусов). И в 1967-м свет увидел гусеничный «Витязь». И в его создании непосредственное участие приняли инженеры Завода имени Лихачёва, а выпускал модель Московский экспериментально-механический завод.

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Проектируя новый вездеход, специалисты двух конструкторских бюро первым делом занялись подбором подходящего движетеля. И в качестве такового были выбраны резино-тросовые бесконечные ленты, в которых соединителями выступали штампованные элементы из пружинной стали.

Сами ленты вышли невероятно прочными — для разрыва каждой требовалось усилие не менее 40 тонн. Поэтому «разуться на бездорожье» (а это даже сейчас остаётся большой проблемой гусеничной техники на металлических траках) оказалась практически невозможно.

При этом задача применить максимальное количество узлов от серийных советских машин также оказалась выполнена. Кабиной, рамой, двигателем, коробкой передач, карданным валом и даже главной передачей поделился легендарный советский среднетоннажник ЗИЛ-130.

© ЗИЛ

Золотники пневматической системы управления были взяты от подзабытого сейчас автобуса ЗИЛ-127, а бортовые фрикционы — от трактора Т-100М. То есть получалось, что «сто тридацтый» просто поставили на уникальные, но гусеницы. И на выходе получился крайне удачный вездеход!

«Предельно низкое давление на слабонесущий грунт», — так описывает получившуюся машину официальный отчёт. Ну, а чем ниже давление, тем лучше проходимость: болотистые участки, снежный наст и песчаные территории «Витязь» преодолевал просто играючи.

Но во время испытаний вскрылся и главный недостаток снегоболотохода. Так как его создатели активно применяли серийный узлы, разработка оказалась совершенно непригодной для преодоления водных преград... Во всех сотальных случаях новинка показала себя идеально.

© ЗИЛ

В-1 уверенно передвигался по грунтовым дорогам со скоростью 27 км/ч, а по рыхлому снегу «максималка» составляла 10 км/ч. Это довольно медленно: для справки, средняя скорость неспешной ходьбы составляет 2,5-3 км/ч. Но гусеничный грузовик тащил на себе около трёх тонн груза!

Многочисленные источники пишут, что выпуск «Витязей» оказался мелкосерийным. Однако пока никто из автомобильных историков не сумел назвать точный тираж. Более того, в открытом доступе крайне трудно найти фотографии этого уникального проекта времён СССР.

В любом случае, даже саму концепцию стоит признать выдающейся. Нервущиеся ленты движителей, пневматическая подвеска и и резинокордные звёздочки — это прорывные решения, которые позволили вездеходу обойти по проходимости всех своих современников.

При этом сверхнадёжная зиловская «восьмёрка», прекрасно знакомый механикам тракторный задний мост, а также опорные катки, оборудованные обычными автомобильными шинами размерностью 8,25х15, гарантировали высочайшую ремонтопригодность.

«Зимой "Витязь" может передвигаться по снегу любой глубины. Он очень хорош для прокладки зимников по первому морозу. Проходя по болоту, он выдавливает воду, которая быстро замерзает, образуя ледяной покров. Строители используют "Витязя" для доставки продовольствия, медикаментов и т. п.» — в 1970-м писал журнал «За рулём».

Вот только сейчас выяснять, почему идеальная (казалось бы) машина не стала массовой, уже поздно: её производили всего лишь около одного года. Однако показатель удельного давления на грунт — всего 0,13 кг/см² — продолжает оставаться выдающимся даже сейчас, когда технологии шагнули далеко вперёд.