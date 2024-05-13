В России числится 1,45 млн легковых машин китайских марок. В 2023 году в нашей стране официально дебютировали 19 брендов из КНР. Автомобильный эксперт Егор Васильев перечислил "Российской газете" самые достойные китайские автомобили на российском рынке.

"Если говорить о высокотехнологичных и продвинутых машинах, то российский рынок практически полностью контролируется китайскими автопроизводителями. Разнообразие брендов и моделей позволяет любому человеку выбрать идеальный автомобиль. И хотя у каждого свои предпочтения, есть модели, которые, на мой взгляд, отличаются удачным сочетанием характеристик или технологиями. И здесь я бы обратил внимание на Tank 500 Urban. Это гибридный вседорожник с большим количеством внедорожных настроек. Но главное то, что это параллельно-последовательный гибрид, у которого электромотор совмещен с автоматической коробкой передач. И электромотор выполняет не столько роль дополнительного двигателя, сколько обеспечивает возможность рекуперация энергии на торможении. И это, на мой взгляд, один из самых разумных примеров моделей с гибридной силовой установкой. Что касается других машин, то выделил бы также Jetour Dashing, Chery Tiggo 8 Pro Max, Exeed RX и пикап DongFeng DF6. Последний - это же просто мечта для тех, кто хотел стать дальнобойщиком, но сдал только на легковые права", - отметил специалист.

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