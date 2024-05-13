В России снижается количество ДТП, но смертность на дорогах растет

Как следует из статистики ГИБДД, охватывающей период с января по апрель нынешнего года, число ДТП сократилось на 2,4 процента по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2023-го. Всего Госавтоинспекция зафиксировала 33 тысячи аварий: в них погибло 3,6 тысячи человек, что на 0,6 процента больше прошлогоднего показателя, и 41,6 тысячи человек пострадало — это на 3,7 процента меньше, чем в январе-апреле 2023 года.

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В ГИБДД объясняют возросшую смертность на дорогах России несколькими факторами: это и экстренное перенаправление грузопотоков с запада на восток после введения международных санкций, и рост популярности автотуризма (из-за всё тех же санкций), и увеличившиеся объемы автобусных перевозок. По тем же причинам по итогам прошлого года возросло количество ДТП, однако в начале 2024-го, как видно из статистики, аварий стало меньше.

«Коммерсантъ» отмечает, что в целом по стране на 28,6 процента увеличилось число погибших в ДТП с водителями в состоянии наркотического опьянения, на 57,7 процента — с водителями, отказавшимися от освидетельствования. На 28,6 процента возросла аварийность с участием мотоциклов и на 30,2 процента — с участием мопедов и приравненных с ним транспортным средствам, в том числе с электросамокатами.

Что касается электросамокатов, то в Москве их уже оснастили номерными знаками, сделанными по типу автомобильных регистрационных номеров. Их могут считывать дорожные камеры: так симмеров (тех, кто ездит на СИМ — средствах индивидуальной мобильности) проще вычислять и штрафовать за нарушение ПДД. Например, на превышение скорости, штраф за которое составляет 800 рублей, а если самокатчик был нетрезв — на 1,5 тысячи.