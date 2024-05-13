Эксперт рассказал, какую версию Kia Soul купить за 2,5 млн рублей

Сергей Зиновьев считает Kia Soul одним из лучших вариантов на вторичном рынке при бюджете 2,5 млн рублей и категоричном нежелании покупать "китайца". Эксперт журнала "За рулём" поделился, какие версии этой модели предпочтительнее на вторичном рынке.

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На рынке можно встретить версии с атмосферниками 1.6 и 2.0 литра мощностью 123 и 150 л.с., которые агрегатированы гидроавтоматом, а также вариант с мотором 1.6 в паре с вариатором.

Те, что комплектуются классической АКП, скорее всего, привезены из Южной Кореи или же Казахстана, в котором модель выпускается с 2023 года.

"Не надо быть пророком, чтобы предположить, что версия с автоматом предпочтительнее - каким бы ни был вариатор, по надежности и ресурсу он уступает", - говорит эксперт, отмечая, что даже в базовой версии исполнения Kia Soul укомплектован хорошо: мультимедиа с экраном 10,25 дюйма, множество электроники, подогревы, литые диски.

Тем не менее, доля китайских авто на рынке стремительно растёт, и "РГ" рассказала, какие "китайцы" имеют отличное сочетание характеристик или технологий.