Эксперты сравнили новую Lada Niva Travel и Volkswagen Touareg 2011 года

Журнал "За рулём" провёл сравнительный анализ нового внедорожника Lada Niva Travel стоимостью почти 1,5 млн рублей в топовой версии и подержанного Volkswagen Touareg - за эти деньги на вторичке предлагается внедорожник 2011 года выпуска с пробегом за 200 тысяч км.

Интерьер "Туарега" назван экспертами издания образцом качества: несмотря на возраст нет "сверчков", кожа сохранилась в отличном состоянии, все электроприводы работают без нареканий, климат-контроль на две зоны. По свободному месту в салоне и багажника "немец" далеко впереди. Lada Niva Travel же в настоящее время не имеет даже подушек безопасности, мультимедиа выглядит архаично, экран бликует, сиденья неудобные. Однако плюсы тоже есть: хороший отопитель, подогревы, чёткость работы рычага переключения передач.

На втором десятке лет кузов Volkswagen Touareg имеет очаги коррозии, на багажнике краска уже отслаивается. Однако Niva Travel может пострадать от ржавчины куда раньше - спустя три-четыре годы, говорят эксперты, называя особенно проблемные места: кромка капота и нижняя часть проёмов задних дверей.

По динамике Lada Niva Travel уступает Touareg с трёхлитровым бензиновым V6. Моторы обоих внедорожников очень надёжны, как и коробки передач с трансмиссией. Да, обслуживать "немца" будет на порядок дороже, но это залог не попасть на дорогостоящий ремонт. Кстати, расход у Туарега, говорится в материале, всего на пару литров больше, чем у российской Нивы.

Lada Niva Travel имеет отличную по своей энергоёмкости подвеску, у участвующего в сравнении VW Touareg подвеска пневматическая, которая получилась у конструкторов надёжнее обычной.